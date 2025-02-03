"فنون جميلة" حلوان تحتفل بيوم البيئة الوطني

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتور عمرو سامي عميد الكلية والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محاضرة توعوية حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري حيث تم مناقشة محاور التنمية المستدامة وأهمية رفع الوعي البيئي لدى الطلاب.

وشهدت الفعاليات لقاءً مع طلاب الكلية لمناقشة سبل تعزيز دورهم في الحفاظ على البيئة والمشاركة في المبادرات البيئية كما نظمت الكلية فعالية خاصة بأهمية الزراعة والتشجير ودورهما في تحسين جودة البيئة والحفاظ على التوازن البيئي.

وفي إطار الاحتفال نظمت كلية الفنون الجميلة معرض "أفق 2025" تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية وبحضور المهندس محمد رضا نائب الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية حيث افتتح المعرض الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أسماء الدسوقي رئيس مجلس قسم الجرافيك والمخرج أحمد حسن الخبير في الرسوم المتحركة والمشرف على المشروع.

ضم المعرض مشروعات طلابية في مجال الرسوم المتحركة تحت شعار "خيالنا يصنع الواقع" كإحدى المبادرات الفنية الرائدة التي أطلقها قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بهدف استخدام الإبداع الفني كأداة للتوعية المجتمعية ويؤكد أهمية الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والتنموية لتوظيف الفن في خدمة المجتمع وتحقيق رؤية مستقبلية مستدامة.

وركز المعرض على توظيف الفن والإبداع لخدمة قضايا حقوق الطفل وأهداف الأمم المتحدة والتنمية المستدامة حيث تم عرض أفكار مبتكرة لمسلسلات وتصاميم لشخصيات كارتونية تسهم في رفع وعي الأطفال بالقضايا الإنسانية والاجتماعية وتعزز دور الفن في بناء مجتمعات أكثر وعيًا وإلهامًا.

شهد المعرض حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين من بينهم الدكتور أشرف عبد الفتاح أستاذ الرسوم المتحركة والدكتورة إيمان منير منسق برنامج التصميم الجرافيكي والدكتور مينا سامي المدرس بقسم الجرافيك إلى جانب عدد من الهيئة المعاونة بالكلية.

وقد شارك وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات المعرض حيث أكد النواب وأعضاء التنسيقية في مداخلاتهم على دعمهم لكل ما هو إيجابي داخل المجتمع والقضايا التي تمس الفنون والقوى الناعمة باعتبارها عاملاً رئيسيًا في ترسيخ الهوية المصرية مشيرين إلى أهمية الدعم التشريعي وإيصال التحديات إلى متخذي القرار

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ والنائبة منال هلال والنائبة رحاب عبد الغني والنائبة هيام الطباخ أعضاء مجلس النواب والنائبة هيام فاروق والنائب رامي جلال عضوا مجلس الشيوخ والفنان عزوز عادل والأستاذة منى أبو طالب والأستاذة هند عبد الغفار أعضاء التنسيقية والسيدة خديجة الشافعي مسؤول ملفات المرأة والطفولة والدكتورة سهام حسن أخصائي نفسي وسلوكي والدكتور فراس عايد مدرب تغذية علاجية

وشهد المعرض أيضًا مشاركة نخبة من الفنانين وأصحاب شركات الإنتاج ومخرجي الرسوم المتحركة ومن بينهم الدكتور كرم عبد المجيد والمخرج محمد بدوي والمخرج أحمد الصباح والمخرج عمر عادل والمخرج الدكتور مصطفى الفرماوي والمخرج محمد سعد والمخرج أحمد محمود كامل والمخرج نور البيلي والمخرج حمدي أحمد والمخرجة مها عبد الرازق والمهندس عمر المغازي من شركة ماتريكس للرسوم المتحركة والأستاذ عباس العباس من شركة السحر للرسوم المتحركة

كما شارك في المعرض طلاب برنامج الرسوم المتحركة المستوى الرابع الذين قدموا أعمالًا فنية ملهمة تجمع بين الإبداع والرسالة المجتمعية وذلك بحضور أسر الطلاب وطلاب برنامج فنون الجرافيك والطباعة وطلاب برنامج فنون الكتاب والوسائط المتعدد