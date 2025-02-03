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الإثنين 03 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يقطع التمويل عن جنوب أفريقيا: تعامل مواطنيها معاملة سيئة

ترامب
ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه سيقطع التمويل عن جنوب أفريقيا حتى تقوم البلاد بالتحقيق في "فئات معينة من الناس" الذين زعم ​​بشكل غامض أنهم يتعرضون لمعاملة "سيئة للغاية" دون الاستشهاد بأدلة.

وقال ترامب في منشور على موقع Truth Social: "جنوب أفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس بشكل سيء للغاية".

وأضاف: "لن تقبل الولايات المتحدة هذا، بل ستتخذ الإجراءات اللازمة. كما سأقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب أفريقيا حتى يتم الانتهاء من التحقيق الكامل في هذا الموقف!" 

في الشهر الماضي، وقبل تنصيب ترامب، قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إنه لا يشعر بالقلق بشأن علاقة بلاده بالولايات المتحدة في ظل الرئيس القادم، مشيرًا إلى أنه تحدث مع ترامب بعد فوزه في يوم الانتخابات وقال إنه يتطلع إلى العمل مع إدارته.
 

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