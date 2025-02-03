تكثيف حملات النظافة ومراقبة جودة السلع الغذائية بمدن إدفو وأسوان وأبو سمبل

يواصل مسئولو المحليات بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وإزالة التعديات والإشغالات بمختلف المراكز والمدن خلال الفترة الصباحية والمسائية ، فضلًا عن متابعة توفير السلع بالجودة العالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

رفع التراكمات والمخلفات وإزالة التعديات

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بالإهتمام بمنظومة النظافة والتشجير والإنارة للظهور بالمظهر الحضارى الجيد ، مع مراجعة أعمال الإنارة داخل القرى ، وتنفيذ التمهيد للشارع الرئيسى القاهرة / أسوان بقرية الكلح شرق ، مع متابعة أعمال التسوية لمدخل قرية الرديسية بحرى إستعداداً لبدء مشروع الرصف وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بالإستمرار فى أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات ، وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بكافة الأحياء والمناطق السكنية ، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بمشروع النظافة ، مدعمين باللوادر والمعدات الخفيفة والثقيلة ، وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار والجهنميات ونظافة الأحواض وصيانة المسطحات الخضراء بالمناطق المختلفة.

كما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة ، والشوارع والميادين.

تحرير 11 محضر مخالفة متنوعة

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بالتنسيق مع مكتب التموين ووحدة حماية المستهلك بالمرور على عدد من الأنشطة التجارية للتأكد من جودة السلع الغذائية والمعروضات من المنتجات الأساسية، حيث تم تحرير 11 محضر مخالفة متنوعة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

1000184613

1000184611

1000184609

1000184603

1000184605

1000184607

1000184601

1000184599

1000184597

1000184595

1000184593