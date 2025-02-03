صحة مطروح تقدم أكثر من 1.3 مليون خدمة طبية منذ انطلاق "بداية"

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح، أنها قدمت خدماتها المتنوعة داخل المستشفيات والوحدات الصحية والفرق المتنقلة المنتشرة فى جميع أنحاء المحافظة التابعة لمديرية الصحة بمطروح؛ في إطار التنفيذ الواضح والكامل للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم تقديم ١٣٤٤٣٥١ خدمة طبيةمنذ انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان.

حيث قدمت الفرق الطبية خدمات مبادرات الصحة العامة لعدد ٣٣٢٢٢ منتفع وخدمات التثقيف الصحي لعدد ٧١٩٩٢ منتفع وتم تطعيم ٤٧٣٣٢ طفلا، وتم تقديم خدمات الحجر الصحى ل ١٥٨١٢٠ منتفع وتم تقديم ٢٠٦٧ خدمة فى مجال الأغذية وتم تقديم ١٨١٣ خدمة طبية فى مجال صحة البيئة.

كما تم تقديم ١٥٠٥٢١ خدمة طبية من خلال وحدات الرعاية الأولية، وتقديم ١٠٦٥٩٥ خدمة تنظيم أسرة و٧٥٤٠٨٠ خدمة طبية عن طريق المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتقديم خدمات الكشف وصرف العلاج والمعامل والأشعة والإحالة عن طريق القوافل الطبية وبلغ عددها ١٨٦٠٩ خدمة طبية.

وأكد وكيل الوزارة على تواجد كافة الأطقم الطبية الذين يبذلون جهدهم من أجل التخفيف عن المرضي وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم.

صحة مطروح تقدم أكثر من مليون و300 ألف خدمة طبية منذ انطلاق مبادرة بداية

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