كلمة أعضاء لجنة تحكيم جائزة التصوير بمؤسسة فاروق حسنى للفنون

نشرت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون نص كلمة لجنة تحكيم جائزة التصوير بجوائز الفنون ٢٠٢٥، والتى جاءت كالتالى:

يسعد لجنة التحكيم أن تحتفل في دورتها السادسة لعام 2025 بعرض الأعمال الفنية لمجموعة مميزة من الفنانين الشباب الذين تقدموا لجائزة التصوير.

لقد وجدت اللجنة أن المشاركين في العرض قد تميزت أعمالهم الفنية في التصوير بالتنوع في الأساليب والاتجاهات الفنية والموضوعات، مما يعكس اهتمامات الشباب وقدراتهم على التفاعل مع مصادر الإبداع المحلية والعالمية.

لقد ظهر بشكل واضح أن العديد من الأعمال الفنية المعروضة تبحث عن الشخصية المصرية المعاصرة، وتتعامل مع قضايا إنسانية حياتية، وأعمال تبحث عن الذات والهوية، وأخرى تهتم بالقضايا الفنية والتقنية ومداخل إبداعية جديدة.

وقد ظهر أيضًا تطلع الشباب للتجريب في المفاهيم ومداخل التعبير. لقد تفاعل الفنانون مع مدارس الفن المختلفة مثل التأثيرية، والتجريدية، والتعبيرية، والسريالية، والواقعية الجديدة، وغيرها، مما يؤكد ارتباطهم بالفكر المعاصر والحركات الثقافية في عالم متغير.

لقد أسعد لجنة التحكيم أن ترى أن هذا العرض قد أعطى فرصًا لحرية التعبير لدى الشباب من خلال الفن، ليؤكد وجهات نظرهم واهتماماتهم بالقضايا القومية والعالمية، وأيضًا وعيهم بالبحث عن الذات واكتشاف مداخل فنية تعبر عن أفكارهم وأحلامهم لمستقبل أفضل.

لقد توقفت اللجنة أمام العديد من الأعمال تقديرًا للجهد الفني والثراء الثقافي الذي تضمنته الأعمال المعروضة، والتي تستحق التشجيع والتقدير والاستمرار. نحن نتوقع، من خلال هذا العرض، اكتشاف فناني المستقبل الذين يحملون مسؤولية قيادة الإبداع المصري المعاصر لبناء حضارة معاصرة.

وفي هذا العرض المميز، تدعم لجنة التحكيم جميع الاتجاهات الفنية وحرية التعبير بشكل ديمقراطي وموضوعي، واضعين في الاعتبار أن التنوع في المفاهيم والأفكار ووسائل وأساليب التعبير الفني هو ركيزة لبناء حضارة المستقبل القائمة على الإبداع والابتكار.

إن أعضاء لجنة التحكيم يفخرون بشباب المبدعين المصريين العارضين، ويدعونهم إلى استمرار الإبداع ليسهم كل منهم في بناء مستقبله الفني، ويسهم في الحركة الفنية المحلية والعالمية بفاعلية، وسيجد دائمًا الدعم والتشجيع.

تحية تقدير من أعضاء اللجنة إلى مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون على ما تقدمه للشباب من فرص للإبداع الفني، وتمنياتنا لجميع العارضين بدوام الإبداع والتميز من أجل بناء مصر الحضارة، مصر المستقبل.