سلاح الجو الروسي يسقط "سو-27" و199 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية قيام سلاح الجو التابع للجيش الروسي بإسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" أوكرانية، و199 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم /الاثنين/ عن الوزارة قولها - في بيان لها - "أسقطت الطائرات المقاتلة، التابعة للقوات الجوية الروسية، طائرة من طراز سو-27، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".

وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت 4 قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، و7 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و199 طائرة دون طيار، من بينها 124 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأشارت إلى أن القوات التابعة لها، استهدفت خلال 24 ساعة، منشأة للطاقة، تدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومحال الإنتاج ومواقع التخزين والإعداد، لإطلاق الطائرات دون طيار.

وفي المقابل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكساندر بروكودين اليوم، أن شخصا لقى حتفه، بينما أصيب 13 آخرون في قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن بروكودين قوله - في بيان له - "إن الجيش الروسي نفذ هجمات وغارات جوية على بلدات خيرسون وأولكساندريفكا وستانيسلاف وشيروكا بالكا وبيريسلاف وزولوتا بالكا وهافريليفكا ودودشاني وتشايكين ونوفوفورونتسوفكا وأرخانهلسكي وميخائيليفكا ونوفودميتريفكا وغيرها من البلدات والقرى التابعة للإقليم".

وأوضح المسؤول الأوكراني أن القصف الروسي ألحق أضرارا بأربعة مبان متعددة الطوابق و21 منزلا خاصا وأنابيب غاز ومبان ملحقة وجراجات ومخزن ومركبات خاصة؛ ونتيجة لذلك، قتل شخص وأصيب 13 آخرون، بينهم طفلان.