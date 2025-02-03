ads
الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اعتماد نتيجة مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، نتيجة مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في نسختها الثامنة، والتي تحمل اسم القاريء الشيخ محمد صديق المنشاوي.

 

اعتماد نتيجة مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

 

اعتماد نتيجة مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

 

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لرئيس لجنة التحكيم الدكتور عبد الكريم صالح، ونائبه الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والمدير التنفيذي والمنسق العام للمسابقة، الإعلامي عادل المصيلحي، واللواء اسامه زعفان، مستشار المحافظ.

ومن جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بالمجهودات المبذولة خلال الإعداد والتنفيذ للمسابقة والتي انتهت منافساتها أمس بالمسجد العباسي، حيث تنافس 45 متسابق من 33 دولة في ثلاثة أفرع، هذا وستعلن النتائج النهائية خلال حفل ختام المسابقة المقرر له في الخامسة مساء اليوم بالمركز الثقافي والمذاع على شاشات التليفزيون المصري على الهواء مباشرة.

بورسعيد الطاروطي محافظ بورسعيد القرآن الكريم مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن