مساعد وزير الري يتفقد مشاريع تأهيل المنشآت المائية بالقليوبية.. صور

أجري المهندس أشرف المحمدي، مساعد وزير الري والموارد المائية لشئون الري، والمهندس محمود القوني، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، والمهندس خالد فتحي، مدير عام ري القليوبية، والمهندس شعبان العبسي، مدير عام صرف القليوبية، زيارة ميدانية للاطمئنان على سير العمل في مشروعات هامة بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات تأهيل المنشآت المائية.

وشملت الجولة التفقدية المرور على عملية إحلال وتجديد فم بحر مويس، ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية، الذي يتم تنفيذه تحت إشراف قطاع الخزانات، كما تم تفقد حجز جمجرة على الرياح التوفيقي، بالإضافة إلى زيارة مصرف طحلة أمام سحارة ك 5.4 أسفل الرياح التوفيقي، ومصرف الامتداد والرملة.

مساعد وزير الري: مشروعات تأهيل المنشآت المائية تحسن أداء شبكة الصرف

وأكد المهندس أشرف المحمدي، مساعد وزير الري والموارد المائية لشئون الري، خلال الجولة علي أهمية هذه المشروعات في تحسين أداء شبكة الري والصرف، وتعزيز القدرة على إدارة الموارد المائية بشكل فعال، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وشدد المحمدي، على ضرورة استكمال هذه المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع ضمان الالتزام بكافة معايير الجودة والسلامة.