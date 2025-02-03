رئيس جامعة قناة السويس يُهنئ كبير مهندسي الجامعة على ترقيته

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، المهندس عادل ألبير خليل إبراهيم، كبير مهندسين بدرجة مدير عام، بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، بتعيينه أمين الجامعة المساعد من المستوى الوظيفي مدير عام.

واستقبل الدكتور ناصر مندور المهندس عادل ألبير في مكتبه لتسليمه القرار، وذلك بحضور الأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه ، ومؤكداً ثقته في قدرته على الإسهام الفعّال في تطوير الأداء الإداري والبنية التحتية للجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بمسيرة المهندس عادل ألبير داخل جامعة قناة السويس، حيث عمل بالإدارة العامة للشئون الهندسية، وتولى منصب مدير إدارة الإنشاءات، مشرفاً على تنفيذ العديد من المشروعات والمباني داخل الجامعة.

كما شغل منصب أمين جامعة مساعد على مدار ثلاث سنوات، أثبت خلالها كفاءة عالية في إدارة العديد من الملفات.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تُثمّن جهود الكوادر المتميزة التي أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة، معرباً عن أمله في أن يواصل المهندس عادل ألبير دوره الفعّال في دعم خطط التطوير واستكمال مسيرة النجاح داخل جامعة قناة السويس