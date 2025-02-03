دخول 198 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبوسالم اليوم

أفاد مراسل فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بدخول 198 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن تمهيدًا لدخولها قطاع غزة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أعلنت أنها تطالب بالشروع الفوري في ترتيبات دولية وملزمة لإنهاء احتلال أرض دولة فلسطين تنفيذا للقرارات الأممية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن سياسة التهجير تعكس محاولات الاحتلال لخلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية في ساحة الصراع وضرب أمن المنطقة والعالم.

وكان سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، قد بدأ يوم الأحد، 19 يناير، والذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.