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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأربعاء.. انقطاع المياه عن  قرى البديني ومنهرو لتطهير خزان محطة البديني بـ"إهناسيا" ببني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،أنه تقرر قطع  المياه عن قريتى "البديني ومنهرو " مركز اهناسيا ،يوم الأربعاء المقبل 5 فبراير الجاري ، اعتبارا من 8 صباحا حتى 8 مساء نفس اليوم ،وذلك نظرا  لأعمال تطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه البديني

 وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة نظرا لأعمال الصيانة والتطهير اللازمة ،مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن

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