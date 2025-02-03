طلب إحاطة بشأن ترميم قصر شامبليون

أعلنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارتي السياحة والآثار، والثقافة، بشأن ترميم قصر شامبليون في وسط القاهرة، لمواجهة ما يعانيه من الإهمال.

وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، أن قصر شامبليون يمثل تحفة معمارية نادرة في قلب القاهرة، حيث يجمع بين التاريخ والفن في أبهى صوره، ويرجع تاريخه لسنة 1896، والذي صممه المعماري الإيطالي الشهير أنطونيو لاشياك، وكان شاهدًا على عصر من الإزدهار والجمال، ويتفرد بتفاصيله الدقيقة والزخارف المبهرة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الأهمية التاريخية والثقافية لقصر شامبليون، إلا أنه يعاني أزمة حقيقية بسبب تعديات أصحاب الورش حوله، فضلاً عن الإهمال الذي طال المبنى لفترة طويلة.

وأكدت النائبة، صدور أحكام قانونية تلزم الدولة بترميم القصر وحمايته، إلا أنه لم يتم أي شيء حتى الآن، قائلة: على الرغم من أن ترميم قصر شامبليون يمثل خطوة لاستعادة جزء من هوية القاهرة وتاريخها، ولحماية التراث المصري.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تنسيق الجهود من أجل حماية قصر شامبليون، وعمل الترميم اللازم له، للحفاظ على تراثنا المعماري.