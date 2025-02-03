ضمن مبادرة "بداية".. نشاط مكثف لمديريات العمل بـ10محافظات

كشفت وزارة العمل، اليوم الاثنين، عن أبرز الأنشطة والفعاليات التي نظمتها مديريات العمل في مختلف المحافظات، في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أبرز أنشطة المديريات:

1- مديرية العمل بالأقصر

استقبال وفد برنامج الأغذية العالمي لإستكمال التعاون في تنظيم برامج تدريبة على مهن جديدة

التقى الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر وفد برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، برئاسة السيدة «روسيلا فانيللي» نائب مدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي، وبحضور دعاء عرفة مديرة برامج الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، عماد قواش مدير المشروع، وذلك في إطار زيارة تفقدية لمركز التدريب المهني بالطود، حيث تم عرض النتائج المحققة للشراكة مع WFB لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المهنية في مجالات (الطاقة الشمسية، صيانة المحمول، التبريد والتكييف، الكهرباء، التفصيل والخياطة) كما تم عرض أنشطة البرنامج الخاصة بالتوأمة المهنية وبرامج الاعتماد الدولي لرفع قدرات مسئولي التشغيل بمديرية عمل الأقصر.

ورحب مدير المديرية بوفد البرنامج على أرض الأقصر، مؤكداً على ترحيب السيد محمد جبران وزير العمل بهذه الزيارة والتأكيد على أهمية التعاون مع البرنامج وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ محاور التعاون، مشيراً إلى أن الوزارة تفتح أبوابها لمثل تلك الشراكات الداعمة لمديريات العمل بكافة محافظات الجمهورية ومنها مديرية عمل الأقصر من أجل خدمة أبنائها.

كما أكد الدكتور هشام عبد الله مدير المديرية على حرص وزير العمل بتنفيذ برامج تنمية بناء الإنسان تحت مظلة مبادرة بداية التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية، وكذلك مشروعات مبادرة «حياة كريمة» والتعاون المثمر بين وزارة العمل وببرنامج الأغذية العالمي. واستعرض مدير المديرية الدورات التدريبية المنفذة خلال العام ونتائج تلك التدريبات ومردودها على أرض الواقع، إلى جانب وورش وبرامج رفع الوعي حول أهمية التدريب من أجل التشغيل.

وخلال الزيارة تم لقاء عدد من النماذج الناجحة من خريجي البرامج التدربية المنفذة منها صيانة المحمول والكهرباء والطاقة الشمسية، وقاموا بعرض تجربتهم التدريبية وما أضافته إليهم من خبرات ساعدتهم في الحصول على فرصة عمل أو تنفيذ مشروع خاص بهم.

كما وجه الوفد الشكر لوزير العمل وفريق عمل المديرية على حسن الاستقبال وعلى الجهد المبذول خلال فترة التعاون الطرفين وما تم تنفيذه من برامج التدريب المختلفة لدعم الشباب والفتيات في صعيد مصر وتوفير حياة كريمة لهم.

2- مديرية العمل بجنوب سيناء

ندوة توعوية لعمال شركة كهرباء القناة بمدينة شرم الشيخ

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ندوة توعوية داخل شركة كهرباء القناة بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وذلك لنشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بمشاركة 10 من العاملين بالشركة، حيث تم مناقشة موضوعات (أهداف السلامة والصحة المهنية، مخاطر واشتراطات مقاومة الحريق وكذلك المخاطر الكهربائية داخل أقسام العمل وأهمية توفير وارتداء مهمات الوقاية الشخصية أثناء تأدية العمل).

وأكدت وفاء نجاح فهمي مديرية المديرية، أن الندوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل بتكثيف الأنشطة في مجال تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذا المنشأة ذاتها.

حاضر في الندوة الكيميائي شيماء وجيه علام مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب السلامة والصحة المهنية بمدينه شرم الشيخ.

3- مديرية العمل بالإسماعيلية

تسليم 50 عقد عمل لذوي همم

سلمت مديرية العمل بالإسماعيلية بحضور اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ٥٠ عقد عمل لذوي همم للعمل داخل بعض الشركات الخاصة في مجالات النسيج والصباغة والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية والاستثمار الصناعي والزراعي، وذلك في احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة.

وأوضح حسن رداد مدير عام المديرية أن تلك الفعالية تأتي تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بدمج ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لهم تراعى الحد الأدنى للأجور، إلى جانب متابعة شغل تلك الفرص والتأكد من تمتع الشباب بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها القانون لهم داخل أماكن العمل.

وأضاف مدير المديرية أن الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب تفتيش العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية مستمرة في توفير ومتابعة فرص العمل لتلك الفئة كدور أصيل لها في مهام عملها اليومية والدورية.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن شركة لصناعة الملابس الجاهزة، أسماء زكى وكيلة مديرية العمل بالإسماعيلية، سامية عبد السلام مديرة التفتيش العملي، حمدي النجار مفتش عمل، إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة، الدكتور أحمد نشأت مدير مدرسة النور للمكفوفين.

4- مديرية العمل بأسيوط

ندوة تثقيفية تحت شعار"سلامتك تهمنا" لعمال محطة المياه المرشحة بديروط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية في إطار المبادرة الوزارية "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر محطة المياه المرشحة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بديروط، وذلك بمشاركة عدد 35 من العاملين بالمحطة.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير المديرية، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء من أجل الحفاظ على صحة العامل، والسعي نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، موضحاً أن الندوة تناولت موضعات السلامة والصحة المهنية، أهدافها، مبادئها، خطط الطوارئ، والمخاطر البيئية في بيئة العمل.

حاضر في الندوة الدكتور صفوت أحمد سيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بديروط، والكيميائية عبير رشدي المفتش بمكتب السلامة بديروط.

5- مديرية عمل المنيا

ندوة توعوية حول عمل الأطفال بالهيئة القبطية الإنجيلية

نظم مكتب عمل المنيا التابع لمديرية العمل بالمحافظة، ندوة توعوية حول عمل الأطفال في ظل قانون العمل وقانون الطفل والقرار الوزاري رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٢١م، وذلك لعدد 17 من العاملين والعاملات بالهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا، وحاضر بالندوة عبد العال سيد مدير المنطقة الوسطى ومحمد عفيفي مفتش مكتب عمل المنيا.

وأوضحت د. ماجدة صلاح أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل بتكثيف ندوات التوعية للعاملين بالمنشآت وأًصحاب الأعمال بالقوانين المنظمة للعمل والقوانين ذات الصلة لتحقيق الإستقرار في العمل وزيادة الانتاج .

6-مديرية العمل بالشرقية

ندوة توعوية لعمال شركة المقاولون العرب حول السلامة والصحة المهنية

عقدت مديرية عمل الشرقية بالتنسيق بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، ندوة توعية تحت عنوان السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وذلك بمشاركة ٣ مقاولين من الباطن ودولاب العمل الخاص بهم بمشروع الصرف الصحي بكفر دبوس مركز ههيا و٤٠ من مشرفين السلامة والصحة المهنية بشركة المقاولون العرب فرع شرق ووسط الدلتا المسئولة عن تنفيذ المشروع.

وأشار أحمد عبد الهادي وكيل الوزارة، إلي أن هذه الندوات تأتي ضمن توجيهات السيد الوزير محمد جبران وزير العمل بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات داخل المنشآت وضمن الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم ولبيئة عمل أكثر أماناً، حيث ناقشت الندوة موضعي سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة وإجراءات السلامة والصحة المهنية في أعمال المقاولات وحاضر فيها أحمد النجار استشاري العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل و المهندسة إيمان كمال مهندس السلامة مسئول التوعية والإعلام بإدارة السلامة بالمديرية، كما عرضت شركة المقاولون العرب خطة الإخلاء بالشركة، جاء ذلك بحضور الكيميائية رحاب عبد الحميد مدير إدارة السلامة بالمديرية.

7- مديرية العمل بأسوان

ندوة تثقيفية عمالية بجمعية الشبان المسيحية

نظمت مديرية العمل بأسوان الندوة التثقيفية العمالية لعدد ١٥ مشارك من العاملين والعاملات بجمعية الشباب المسيحيين بأسوان، والتي دارت حول التوعية بقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمواد المتعلقة بتشغيل المرأة وحقوقها والمزايا التي منحها أيها، إلى جانب إلقاء الضوء حول المساواة بين الجنسين في الأجر وعدم التمييز لأسباب يمنعها القانون .

وأفادت المهندسة ليلي عطا الله إسماعيل مدير عام المديرية، بأن الندوة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف العمالي والتعريف بحقوق وواجبات العامل في قانون العمل ولا سيما المرأة العاملة، حيث تناولت الندوة المزايا التي منحها القانون للمرأة مثل إجازة رعاية الطفل، تخفيض عدد ساعات العمل في حالات معينة وإنشاء دور للحضانة بأماكن العمل التي يزيد فيها عدد العاملين عن ٥٠ عامل مع ذكر وشرح المواد المتعلقة بذلك لرفع مستوى الوعي لدى صاحب المنشأة والعاملين معا، كما تطرقت الندوة للحديث عن أهمية تنظيم الأسرة ودوره في الحفاظ علي كيان الأسرة وإعطاء القدر الكافي من الرعاية لكل طفل داخل الأسرة.حاضرت في الندوة حنان شوقي مسئول وحدة المرأة والطفل بإدارة الرعاية بالمديرية.

8- مديرية العمل بسوهاج

ندوة تثقيفية تحت شعار "سلامتك تهمنا" لعمال هندسة كهرباء جرجا

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ندوة تثقيفية في إطار المبادرة الوزارية "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر هندسة كهرباء جرجا، وأوضح الدكتور حازم علي حسن مدير المديرية، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، بضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، فضلاً عن الحفاظ على صحة العامل والسعي نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية.

وتناولت الندوة شرح القرار رقم 134 لسنة 2003 عن أهمية دور أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت وتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية والقرار رقم 126 لسنة 2003 لتوضيح التعريفات الهامة مثل الحوادث الجسيمة، الأمراض العادية والمزمنة والمهنية، إصابات العمل وأهمية إعداد الإحصائيات النصف سنوية، كذلك التعريف بمخاطر بيئة العمل المختلفة، كما تم توضيح الأنواع المختلفة لمهمات الوقاية الشخصية وبيان دورها في حماية العامل كأحد أنواع خطوط الدفاع ضد مخاطر بيئة العمل، كما تم التطرق إلى نظام تصاريح العمل وعناصر التصريح وما هي الأعمال التي تتطلب تصاريح عمل وأهمية العمل بنظام تصاريح العمل.

حاضر بالندوة الكيميائي حسنين إبراهيم حسنين مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بجرجا والكيميائية نهلة على هاشم مفتش السلامة والصحة المهنية.

9- مديرية عمل الأقصر

ندوة توعية حول للسلامة والصحة المهنية بمحطة مياه أرمنت

نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة عمل أرمنت التابعة لمديرية عمل الأقصر ندوة توعوية بمحطة الصرف صحي ومياه الشرب بأرمنت، عن التوعية بمفهوم السلامة والصحة المهنية وأهميتها،وذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل بتكثيف الجهود في توعية أصحاب الأعمال والعمال بأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الثروة البشرية والمادية من أجل خلق بيئة عمل آمنة ولائقة لصحة العامل وسلامة أماكن وأدوات العمل والإنتاج.

وأشار الدكتور هشام محمد عبد الله مدير المديرية، إلى حرص المديرية على عقد تلك الندوات بصفة مستمرة داخل المنشآت وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الحوادث داخل بيئة العمل، موضحاً أن الندوة تناولت أيضا خطة الطوارئ والأخلاء عند حدوث أي مخاطر داخل بيئة العمل مثل الحرائق والانفجارات وغيرها من الحوادث غير المتوقعة أو الطارئة، وذلك لتدريب العاملين على تنفيذها من أجل إنقاذ الأرواح بكفاءة دون الوقوع في فوضى قد تتسبب في حدوث كوارث بشرية .ومادية.

حاضرت في الندوة سامية طه مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأرمنت وهبة منتصر أخصائي السلامة والصحة المهنية بالمكتب وتحت إشراف زينب بكري مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

10- مديرية العمل بجنوب سيناء

دورة تدريبية في مجال المشغولات اليدوية لأبناء سيناء

قامت وفاء نجاح مدير عام مديرية العمل بجنوب سيناء بالتوجه إلى مدينة شرم الشيخ لمتابعة أولى الدورات التدريبية في مجال المشغولات اليدوية لتأهيل الشباب على مهن جديدة يحتاجها سوق العمل، وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين مديرية العمل ومديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء.

وأوضحت وفاء نجاح أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف البرامج التدريبية لأبناء جنوب سيناء والتعاون مع كافة الجهات الخارجية لتأهيل الشباب لسوق العمل.

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