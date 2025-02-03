وزير الداخلية السوداني: أتفقنا وجنوب السودان على مراقبة الحدود

أعلن وزير الداخلية السوداني الفريق خليل باشا سايرين،اتفاق السودان وجنوب السودان على مراقبة الحدود لمنع تسلل المجرمين .



و أوضح وزير الداخلية السوداني في تصريح /اليوم الاثنين / عقب عودته من رواندا بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم ٢٤ لمنظمة الايابكو للتعاون الشرطي لدول شرق أفريقيا والمؤتمر الدوري رقم ٢٦ للمنظمة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا" ، أنه بحث مع نظيرته الجنوب سودانية على هامش المؤتمر، موضوعات الأمن الداخلي .

وأكد سايرن، أن السودان شارك في اللجان الفرعية والوزارية والتنسيقية الدائمة والمدراء العامين للشرطة، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري للايابكو أمن على تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والمستحدثة، كما أمن على تعزيز التعاون لمكافحة هذه الجرائم واصدر عددا من التوصيات متعلقة بتبادل المعلومات.