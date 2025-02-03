الوطنية للإعلام تنعي الدكتور سامي عبدالعزيز

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى، ببالغ الحزن الراحل الأستاذ الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، الذى قدم العديد من الإسهامات التي تهدف لتطوير محتوى الإعلام المصري والنهوض به.

وقد تتلمذ على يد الراحل أجيال عديدة من الصحفيين والإعلاميين ونقل لهم خبراته التى اكسبتهم مهارات متميزة و كان مثالاً في التفاني وحب العمل.

وتقدمت الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الدكتور سامي عبد العزيز ولأسرة العمل الإعلامي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه.