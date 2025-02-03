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الإثنين 03 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ترامب يدعو لطرد المسئولين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ترامب
ترامب
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شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومًا على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بسبب ميزانيتها الضخمة التي تبلغ حوالي 40 مليار دولار سنويا، داعيا لطرد المسئولين فيها.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها فضائية "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين، إن "الوكالة الرسمية للمساعدات الإنمائية، التي تبلغ ميزانيتها حوالي 40 مليار دولار سنويا، بصدد طرد مديريها".

يذكر أن إدارة ترامب، قد منحت العشرات من موظفي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية إجازة مؤقتة مدفوعة الأجر، ومنح اثنين من كبار المسئولين المشرفين على العمليات الأمنية للوكالة إجازة مؤقتة مدفوعة الأجر بعد رفضهم تسليم "وثائق سرية" إلى مسؤولي وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك .

لرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرة الوكالة الرسمية للمساعدات الإنمائية وثائق سرية وزارة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك