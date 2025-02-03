جامعة بنها تنظم زيارة لطلابها من ذوي الهمم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نظمت جامعة بنها زيارة لطلابها من ذوي الهمم إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها أن تنظيم الزيارة يأتي في إطار حرص الجامعة على إدماج ذوي الهمم في المجتمع وتوفير كافة الدعم والرعاية لهم ، والحفاظ على حقوقهم ودمجهم في كافة المجالات والأنشطة والفعاليات ،باعتبارهم شركاء التنمية فى الوطن .

وأضاف " الجيزاوي " أن المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تساهم في تعزيز وعي الطلاب بأهمية القراءة والتعرف على مختلف المجالات الثقافية والأدبية.