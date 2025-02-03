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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يدعو لطرد المسئولين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بسبب ميزانيتها الضخمة التي تبلغ حوالي 40 مليار دولار سنويا، داعيا لـطرد المسئولين فيها.
وقال ترامب، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين، إن "الوكالة الرسمية للمساعدات الإنمائية، التي تبلغ ميزانيتها حوالي 40 مليار دولار سنويا، بصدد طرد مديريها".
وأعطت إدارة ترامب، العشرات من موظفي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية إجازة مؤقتة مدفوعة الأجر، ومنح اثنين من كبار المسئولين المشرفين على العمليات الأمنية للوكالة إجازة مؤقتة مدفوعة الأجر بعد رفضهم تسليم "وثائق سرية" إلى مسؤولي وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك. 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طرد المسئولين