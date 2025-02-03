إيلون ماسك: الإدارة الأمريكية قادرة على خفض عجز الموازنة بمقدار تريليون دولار العام المقبل

قال المكلف بقيادة وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية الملياردير إيلون ماسك، اليوم /الاثنين/ إن الإدارة الأمريكية قادرة على خفض عجز الموازنة الأمريكية بمقدار تريليون دولار العام المقبل.



وأضاف ماسك - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إن هناك إمكانية لخفض العجز في الموازنة، ولكنه يتطلب دعما من الرئيس الأمريكي وأعضاء الكونجرس والقضاء "، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمكن من تحقيق نمو اقتصادي يعادل تريليون دولار، مما يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، الشهر الماضي، أن أفضل سيناريو محتمل سيكون إجراء خفض بقيمة تريليوني دولار للإنفاق الفيدرالي، من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي يشارك في قيادتها.