رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع اللجنة الاستشارية لدراسة تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية للوظائف الأعلى من بعض قرارات اللجان العلمية أون لاين عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة.

بدأ الدكتور أحمد القاصد الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بحلول شهر شعبان، داعيا الله أن يبلغ مصر وشعبها شهر رمضان وأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقامت اللجنة بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة و متابعة ما تم من قرارات تنفيذية بالجلسة السابقة.

وأشار القاصد، إلي أن اللجنة ناقشت التظلمات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية من قرارات اللجان العلمية، كما قامت ببحث التظلمات المقدمة للجنة.

قررت اللجنة رفع التظلمات التى تنطبق عليها الأحكام وثبت جديتها إلى اللجنة العليا للتظلمات بالمجلس الأعلى للجامعات لبحثها وإصدار قرار بشأنها.