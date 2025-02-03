"كانت بتنظف الشباك".. أسرة "فتاة المرج" تكشف لغز سقوطها من أعلى العقار

استمعت نيابة المرج، لأقوال أسرة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى عقار أثناء قيامها بتنظيف شباك.

وقالت أسرة الفتاة: إن ابنتهم أثناء قيامها باعمال التنظيف وقفت على الشباك لتنظيفه فاختل توازنها وسقطت علي الأرض لتلقي مصرعها.

وأضافت أسرة الفتاة: أنها لا تتهم احد ولا تشتبه في أحد جنائيا.

وكشفت مناظرة النيابة العامة، أن الفتاه في العقد الثاني من عمرها وتبين إصابتها بنزيف حاد وكسور في الجمجمة ومناطق متفرقة من الجسم.

وكان قسم شرطة المرج تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول فتاة مصاب بادعاء سقوط من أعلى ووفاتها أثناء إسعافها متأثرة بإصابتها .

وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة وبالفحص والمعاينة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها.

وكشفت التحريات أن الفتاة أثناء قيامها بتنظيف الشباك اختل توازنها وسقطت من أعلى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.