مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان

لقي عنصر إجرامي شديد الخطوة مصرعه، اثر تبادل إطلاق النيران مع رجال الشرطة بمحافظة أسوان.

وأوضحت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، أنها حددت بمشاركة قطاع الأمن العام مكان تواجد (عنصر إجرامى شديد الخطورة – مطلوب التنفيذ عليه بأحكام بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " حيازة سلاح نارى ، مخدرات سرقة بالإكراه ، إتلاف عمدى" .. ومطلوب ضبطه وإحضاره فى جناية "حريق عمد وشروع فى قتل ") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته

(بندقيتين " آلية ، خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.