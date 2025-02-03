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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة حارس أمن سرق عملات من سيارة نقل أموال بعين شمس للجنايات

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة عين شمس، إحالة حارس أمن متهم بسرقة عملات من سيارة نقل أموال في منطقة عين شمس، للمحاكمة الجنائية.

تعود الواقعة إلقاء قوات الأمن القبض علي حارس الأمن في إحدى شركات نقل الأموال بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث قام بسرقة مبلغ مالي من خزينة السيارة المعين حراستها. 

وعُثر بحوزته على مبالغ مالية محلية وأجنبية، هاتف محمول، وعدد من الإيصالات التي كانت تستخدم لتغطية عملية السرقة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أيضًا بأنه استبدل بعض العملات الأجنبية مع شخص آخر عامل بمحل أدوات كهربائية، الذي تم ضبطه لاحقًا وبحوزته المبلغ المسروق.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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