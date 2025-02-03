رتيبة النتشه: الاحتلال يستخدم أساليب وحشية لهدم البنية التحتية لفرض التهجير كواقع جديد

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، إن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي تأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وسط صمت دولي مخزٍ، مشيرة إلى أن عمليات الهدم الأخيرة أدت إلى تشريد عشرات العائلات وتدمير ممتلكاتهم، ما يعكس نهج الاحتلال القائم على تهجير السكان الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأضافت "رتيبة" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال يستخدم أساليب وحشية في هدم المنازل والبنية التحتية، بهدف تهجير السكان وفرض واقع جديد على الأرض، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده في وجه العدوان الإسرائيلي، ولن تثنيه جرائم الاحتلال عن التمسك بأرضه وحقوقه المشروعة.

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، داعية إلى تصعيد الجهود الدبلوماسية والقانونية لكشف انتهاكات الاحتلال في المحافل الدولية، داعية كل القوى الوطنية إلى توحيد الجهود لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على المدن الفلسطينية، وخاصة جنين التي كانت وما زالت رمزًا للمقاومة والصمود.

يذكر أن هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس المحتلة، أدانت بشدة عمليات التدمير الواسعة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.