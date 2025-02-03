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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل مناظرة النيابة لجثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها بعين شمس

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت مناظرة نيابة عين شمس لجثة ربة منزل لقيت مصرعها علي يد زوجها بسبب شكه فى سلوكها بمنطقة عين شمس، أن الجثة لسيدة ترتدي كامل ملابسها وعثر بالجثة على جروح قطعية بالذقن والراس أدت الي نزيف داخلي ومن ثم الوفاة.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث عُثر على جثة ربة منزل، عمرها 33 عامًا، مصابة بجروح متفرقة في الذقن والرأس، إضافة إلى كدمات واضحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة

وأشارت  التحريات، إلى أن زوج المجنى عليها هو مرتكب الجريمة، وأقدم على قتل زوجته بدافع الشك في سلوكها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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