"الجارديان": مبادرة ترامب للسلام في أوكرانيا تواجه صعوبات بعد رفض كييف تقديم تنازلات

رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا ووقف الحرب المشتعلة في الوقت الراهن بين القوات الروسية والأوكرانية تتعثر وذلك بعد رفض كييف مقترحا أمريكيا بتقديم بعض التنازلات من أجل إنهاء الحرب.



وأشارت الصحيفة - في تقرير إخباري - إلى أن مبادرة ترامب تطالب أوكرانيا بتقديم بعض التنازلات والمتمثلة في تخلي كييف عن أجزاء من الأراضي التي بسطت روسيا سيطرتها عليها مع بداية العملية العسكرية الحالية في مقابل توقف الحرب هناك.. لافتة إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي لأوكرانيا الجنرال المتقاعد كيث كيلوج زار مؤخرا أوكرانيا من أجل مناقشة المقترح الأمريكي، إلا أن الجانب الأوكراني أعلن رفضه لذلك الاقتراح، حيث وصف ديمترو ليتفيان مستشار الرئيس الأوكراني تلك المبادرة بأنها "فاشلة وغير قابلة للتنفيذ".

ولفت التقرير إلى الموقف الأوروبي في هذا الصدد حيث أشار إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قبل توجهه إلى بروكسل لحضور اجتماع حول الأمن الأوروبي اليوم /الاثنين/، أنه يجب على جميع الحلفاء في الدول الغربية - خاصة في أوروبا - تبني مواقف عملية وسليمة من أجل وضع نهاية لتلك الحرب، معربا عن أمله أن يؤدي تهديد ترامب الأخير بفرض المزيد من العقوبات على روسيا إلى عدول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن موقفه خشية تعرض بلاده لانهيار اقتصادي.

وأوضح كذلك إلى المحادثات التي عقدها ستارمر مع المستشار الألماني أولاف شولتز أمس /الأحد/ والتي أكد خلالها ضرورة تعزيز قدرات الجانب الأوكراني خلال الأشهر القادمة لضمان اشتراك كييف في أي مفاوضات محتملة مع الجانب الروسي من موقف قوة للوصول إلى أفضل اتفاق لوقف إطلاق النار.

وذكر التقرير أن رئيس وزراء بريطانيا من المقرر أن يلتقي في وقت لاحق اليوم مع أمين عام حلف شمال الأطلنطي مارك روته قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الملف الأوكراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التطورات تأتي في وقت مازالت رحى الحرب تدور فيه بين القوات الروسية والأوكرانية حيث تتبادل كل من موسكو وكييف الاتهامات حول هجمات جوية تصيب كلا الجانبين مما يتسبب في وقوع خسائر مادية وبشرية.

