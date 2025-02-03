مقتل شرطي في هجوم استهدف فريق تطعيم ضد شلل الأطفال شمال غربي باكستان

قُتل أحد أفراد الشرطة الباكستانية بعدما فتح مسلحون النار على فريق تابع لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في إقليم خيبر باختونخوا شمال غربي باكستان.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم /الاثنين/- في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن الهجوم وقع في منطقة "باكاراباد"، بينما كان الشرطي القتيل يرافق فريق التطعيم لتأمينهم، فيما تمكن منفذو الهجوم من الفرار، وتم تعليق حملة التطعيم بالمنطقة.

وتم الدفع بتعزيزات أمنية إلى موقع الهجوم، وفرض طوق أمني على المنطقة، كما تم إقامة نقاط تفتيش في مناطق متفرقة في مسعى للقبض على الجناة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أعلن إطلاق أول حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال هذا العام، بهدف القضاء على المرض في البلاد.. فيما تضم هذه الحملة 945 فريقا، وتستهدف تطعيم ملايين الأطفال في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 208 آلاف طفل بإقليم خيبر باختونخوا وحده.

يشار إلى أن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لا يزال مرض شلل الأطفال متوطنا بهما.