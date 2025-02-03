وزير خارجية إيران: ندعم أي حكومة تحظى بتأييد الشعب السوري

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه يتم مراقبة تطورات الأوضاع في سوريا وسندعم أي حكومة تحظى بتأييد الشعب السوري.

وأضاف "عراقجي" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الاثنين: "نأمل أن تؤدي المرحلة الانتقالية إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري".

يذكر أن وزارة الدفاع المدني السوري، أعلنت مقتل 15 مدنيًا وإصابة 15 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج شرقي حلب، بجانب سيارة تقل عمال زراعة، على طريق رئيسي في أطراف مدينة منبج شرقي حلب صباح اليوم الاثنين.