رئيس مياه المنوفية يتفقد محطات صرف شبين الكوم ومنوف والباجور

تفقد المهندس رشدى السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عدد من المحطات التابعة للشركة بأفرع شبين الكوم والباجور ومنوف للإطمئنان على سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطة .

واستهل زيارته بتفقد محطه رفع الماى ٣ ومحطة رفع الماى ٢، والأعمال الجارى تنفيذها بحى شرق شبين الكوم ثم توجه إلي فرع منوف لمتابعة سير العمل بمحطة رفع العامرة ومحطة رفع ميت ربيعه واختتم جولته بتفقد محطة شبرازنجى المرشحة ومحطة رفع شبرا زنجى بفرع الباجور.

وشدد، علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة واستعداد المحطة بالكامل خلال فصل الشتاء، وإجراء الصيانة الدورية للمحطة وكفاءة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات وضرورة اجراء الصيانة الدورية لها حفاظا على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين .

يأتى ذلك فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء وحرصا على الوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.