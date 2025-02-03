انطلاق نادي البحث عن وظيفة في مراكز شباب دمياط

انطلقت فعاليات ملتقي نادي البحث عن وظيفة بمركز شباب استاد دمياط والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب مشروع معا لتنمية الشباب، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الشباب بمركز شباب استاد دمياط ولمدة 10 أيام .

يهدف البرنامج إلى تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والتواصل مع الشركات لمعرفة فرص العمل المتاحة والتقديم عليها، من خلال الميسرين كريم سعيد فاطمة أبو غربية، حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وعبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية، وإشراف كابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب

بدء فعاليات نادي البحث عن وظيفة بمركز شباب عزبة البرج

كما نطلقت فاعليات ملتقي نادي البحث عن وظيفة بمركز شباب عزبة البرج والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب مشروع معا لتنمية الشباب ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الشباب بمركز شباب عزبة البرج ولمدة 10 أيام .

يهدف البرنامج إلى تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والتواصل مع الشركات لمعرفة فرص العمل المتاحة والتقديم عليها ، من خلال الميسرين لؤة السبع و هانى عوض.