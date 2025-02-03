ترامب: الرسوم الجمركية قد تسبب ألما "قصير الأمد" للأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرسوم الجمركية التي فرضها على المكسيك وكندا والصين قد تسبب ألماً "قصير الأمد" للأمريكيين في الوقت الذي تسود فيه المخاوف الأسواق العالمية من أن تقوض الرسوم النمو وتؤجج التضخم.

وأشار ترامب إلى أنه سيتحدث الاثنين مع زعماء كندا والمكسيك، اللتين أعلنتا عن فرض رسوم جمركية مضادة، لكنه قلل من التوقعات بأنهما تغيران رأيه.

وأوضح ترامب للصحفيين لدى عودته إلى واشنطن من منتجعه مار إيه لاجو في فلوريدا: "لا أتوقع أي شيء مؤثر إنهم مدينون لنا بالكثير من المال، وأنا متأكد من أنهم سيسددون".

وشدَّدَ أيضاً على أن الرسوم الجمركية "تطبق بالتأكيد" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لكنه لم يذكر متى.

واعتبر خبراء اقتصاد أن خطة الرئيس الجمهوري لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك و10% على الصين، أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة، من شأنها أن تبطئ النمو العالمي وتدفع الأسعار إلى الارتفاع بالنسبة للأمريكيين.

ويقول ترمب إن هذه الإجراءات ضرورية للحد من الهجرة والاتجار بالمخدرات وتحفيز الصناعات المحلية.

وأضاف: "قد نعاني من بعض الألم على المدى القصير، والناس يفهمون ذلك. ولكن على المدى الطويل، تعرضت الولايات المتحدة للخداع من جانب كل دول العالم تقريباً".

قال مسؤول حكومي كبير، إن كندا تتخذ إجراء قانونياً أمام الهيئات الدولية ذات الصلة للطعن على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة ووصفها بأنها غير قانونية وغير مبررة.