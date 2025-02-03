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الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1004 شاحنة و90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 479 شاحنة و85 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40000 طن بضائع، 525 شاحنة و5 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة  NEW SPSEIRIT علي متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي بلغاريا و السفينتين سينا وAlcudia Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وAlcudia Express  وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 4000 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2655 راكب بموانيها.

بضائع عامة بضائع عامة ومتنوعة بوسيدون حركة الصادر حركة الصادرات نفرتيتي ميناء سفاجا