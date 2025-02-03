تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 3 فبراير 2025

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، استقرارا في بداية تعاملات اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، نحو 50,16 جنيه للشراء، 50,30 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,18 جنيه للشراء، 50,28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,18 جنيه للشراء، 50,28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,18 جنيه للشراء، 50,28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,18 جنيه للشراء، 50,28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,19 جنيه للشراء، 50,29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,20 جنيه للشراء، 50,30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 50,18 جنيه للشراء، 50,28 جنيه للبيع.