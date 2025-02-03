"تكنولوجيا الأغذية" تناقش تطوير صناعة الألبان في مصر

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، لقاء داخلي بمحطة البحوث الزراعية بسخا في محافظة كفر الشيخ بعنوان " صناعة الألبان من الانتاج الي الاستهلاك ".

جاء ذلك وفقا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بالتركيز علي تطوير صناعة الالبان في مصر بما يحقق عائد صحي واقتصادي ويساهم في رفع نصيب الفرد من منتجات الالبات ذات الجودة العالية، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت اشراف والدكتور شاكر عرفات مدير المعهد والدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد والدكتور رمزى جمعة مدير معمل بحوث تكنولوجيا الأغذية بالمحطة.

وأشار الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، الى أن اللبن يعتبر من المواد الغذائية الضرورية لجسم الإنسان لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة لبناء خلايا وأنسجة الجسم المختلفة ويعتبر اللبن الغذاء الأمثل الذي يعتمد عليه الطفل والحيوان الرضيع كما انه غذاء صالح للمرضى والمسنين حيث يحتوي اللبن على العديد من المكونات مثل الدهن والبروتين والسكر والاملاح المعدنية والفيتامينات بنسب ملائمة لإحتياجات الجسم مما يجعله غذاء أقرب الى الكمال حيث يطلق عليه الغذاء الكامل ومع احتوائه لهذه المكونات الغذائية الهامة فإن قابليته للهضم عالية إذا ما قورن بالأغذية الأخرى.

وأوضح عرفات أن تطوير صناعة الألبان في مصر يحقق عائد صحي واقتصادي ويساهم في رفع نصيب الفرد من منتجات الألبان، وتوفير الألبان النظيفة والصحية ذات الجودة العالية والخالية من مسببات الأمراض، مما يحافظ على صحة وسلامة المستهلكين. من الأهداف الرئيسية للبرنامج التعرف على خطوات استلام الالبان في مصانع الالبان والاشتراطات الصحية لذلك.

وقال الدكتور عاطف سعد وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن صناعة الألبان في مصر قد شهدت تطوراً كبيراً في الأونه الأخيرة حيث تتم عبر خطوات رئيسية مشتركة بالإضافة لخطوات فرعية تتوقف على نوع المنتج المطلوب صناعته.

وأشار سعد، الى أن معظم منتجات الالبان تشترك في العديد من العمليات الأساسية مثل التنقية والترشيح والتسخين والتبريد والتعبئة والتغليف والتي يتم من خلالها انتاج المنتج بشكله النهائي.

ويهدف البرنامج الى تعريف المتدربين بالطرق والوسائل اللازم اتباعها لإنتاج لبن نظيف مما يساعد في تقليل الفاقد من الالبان خلال الفترة ما بين الحلابة والتصنيع. والتعرف على اسباب ومصادر تلوث الالبان وطرق الوقاية منها وكذلك انواع الميكروبات والامراض التي تنتقل عن طريق الالبان وطرق القضاء عليها بالإضافة الى اهم منتجات الالبان المتخمرة التي يتم صناعتها في جمهوريه مصر العربية وكيفية زيادة الانتاج وكذلك التعرف على اهم الميكروبات الداعمة للحيوية وطرق اضافتها للمنتجات وكيفية الاستفادة المثلى منها والتغذية الصحية لمرضى حساسيه اللاكتوز وتعريف المتدربين بأسباب حساسيه اللاكتوز الى جانب اهميه سكر اللاكتوز وطرق الاستفادة منها.

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