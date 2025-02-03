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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إيلون ماسك: ترامب وافق على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

إيلون ماسك
إيلون ماسك
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قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على ضرورة إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادرها، أنه تم وضع اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في إجازة إدارية ليلة السبت، بعد رفض السماح لمسؤولين من إدارة كفاءة الحكومة التي يديرها إيلون ماسك بالوصول إلى أنظمة الوكالة، حتى بعد أن هدد موظفو ادارة الكفاءة الحكومية بالاتصال بأجهزة إنفاذ القانون.

إيلون ماسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاهرة الاخبارية الحكومة