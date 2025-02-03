أسعار الذهب اليوم الاثنين 3 فبراير 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب الطفيف مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، حيث تأثرت بالسعر العالمي للأوقية وقوة العرض والطلب في السوق المحلي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24:

سعر البيع: 4457 جنيهًا

سعر الشراء: 4434 جنيهًا

عيار 22:

سعر البيع: 4085 جنيهًا

سعر الشراء: 4064 جنيهًا

عيار 21:

سعر البيع: 3900 جنيهًا

سعر الشراء: 3880 جنيهًا

أسعار الذهب والسبائك في مصر اليوم الاثنين 3 فبراير 2025



سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عيار 18:

سعر البيع: 3342 جنيها.

سعر الشراء: 3325 جنيها

عيار 14:

سعر البيع: 2600 جنيها

سعر الشراء: 2586 جنيهات

سعر الجنيه الذهب:

سعر البيع: حوالي 31200 جنيهًا

سعر الشراء: حوالي 31040 جنيهًا

الذهب عالميًا:

ارتفع سعر الأونصة عالميًا إلى 2784 دولارا.

يظل الدعم الرئيسي لارتفاع سعر الذهب المحلي هو حركة الذهب العالمي الذي ارتفع للأسبوع الرابع على التوالي. هذا بالإضافة إلى توقف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عن التراجع مما دعم ارتفاع سعر الذهب المحلي.

جدير بالذكر، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية بنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنسبة 1%، وذلك بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، وتصاعد التوترات بشأن الحرب التجارية العالمية بعد فرض الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية جديدة، وفقًا لتقرير منصة آي صاغة.