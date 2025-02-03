أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 841 ألفا و660 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الاثنين/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 841 ألفا و660 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1300 جندي ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و920 دبابة و20 ألفا و685 مركبة مدرعة و22 ألفا و589 من النظم المدفعية و1268 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1053 من أنظمة الدفاع الجوي و3054 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و331 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و731 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و35 ألفا و798 من المركبات وخزانات الوقود و23 ألفا و911 طائرة بدون طيار".