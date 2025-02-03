مصرع 15 شخصا في انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

أفاد الدفاع المدني السوري، اليوم الاثنين، بمصرع 15 شخصاً ، وإصابة 15 آخرين، في انفجار سيارة ملغومة في مدينة منبج شرقي حلب في شمال سوريا.

وتشهد منبج قتالاً محتدماً بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وأول أمس، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمصرع 9 وإصابة 15 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج المضطربة بشمال سوريا.

وقال المرصد إن القتلى من فصائل «الجيش الوطني» المدعوم من تركيا، مضيفاً أن الانفجار وقع قرب موقع عسكري تابع للفصائل في شارع الرابطة بمدينة منبج، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود إصابات بليغة بين الجرحى.