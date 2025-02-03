اليوم.. "المصري للدراسات" يناقش الذكاء الاصطناعي وتحليل الطلب بسوق العمل

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية والبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: الذكاء الاصطناعى وتحليل الطلب فى سوق العمل المصري: منهجية جديدة، أدوات مبتكرة، وإمكانيات غير محدودة.

وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية في بيان، يستهدف تحليل الطلب على الوظائف في سوق العمل المصري، سد الفجوة الإحصائية والمعلوماتية في هذا المجال.

وتركز معظم البيانات المتاحة من قبل الجهات الرسمية المحلية والدولية على جانب العرض فقط، لذلك بداية من يونيو 2021 قام المركز برعاية البنك الأهلي المصري بتجميع ومعالجة وتحليل جميع إعلانات التوظيف الموثوقة المنشورة على الإنترنت، وإتاحة النتائج من خلال لوحة بيانات سهلة الاستخدام يتم تحديثها بشكل ربع سنوي، بما يمكن الجميع من رصد اتجاهات الطلب على المهارات في سوق العمل المصري وكيفية تغيره بمرور الوقت استجابة للتطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا.

ويشارك في الندوة كل من: محمد الأتربي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور محمد فهمى المؤسس والرئيس التنفيذي لاحد مكاتب الاستشارات، وسمية الشربيني المؤسس المشارك والشريك التنفيذي لاحد الشركات ، وتدير الندوة الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.