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الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار بعد فرض ترامب رسوما جمركية

الذهب
الذهب
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تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة  الاثنين 3 فبراير 2025، تحت ضغط ارتفاع الدولار مع تصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين في مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2784.84 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2825.80 دولار للأوقية وفق رويترز.


أعلى مستوى


وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك وبنسبة 10% على واردات الصين اعتبارا من يوم الثلاثاء.

رسوم جمركية


وردت كندا والمكسيك بفرض رسوم جمركية مقابلة بنسبة 25% على الواردات الأمريكية، الأمر الذي ينذر باضطراب اقتصادات البلدان الثلاثة، في حين قالت الصين إنها ستطعن على الرسوم الجمركية الأمريكية أمام منظمة التجارة العالمية، فضلا عن اتخاذ إجراءات مضادة لم تحددها.

وتأثر الذهب سلبا أيضا بفعل جني مكاسب بعد تجاوز الأسعار مستوى 2800 دولار للأوقية لأول مرة في الأسبوع الماضي، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2817.23 دولار للأوقية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 30.94 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 1.1% إلى 967.20 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1003.26 دولار للأوقية.
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