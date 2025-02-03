رئيس مدينة دمياط يلتقي المواطنين لبحث مطالبهم

التقى الدكتور سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالمواطنين لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، في خطوة تهدف إلي تعزير التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة.

وقام رئيس الوحدة المحلية، بلقاء بعض المواطنين للاستماع إلي شكواهم وسبل حلها وفقاً للقوانين واللوائح المتبعة لتسهيل كافة المعوقات ووعد باتخاذ إجراءات عاجلة والمتابعة حتي يتم حلها بشكل جذري لتحقيق تنمية شاملة تلبي احتياجات الجميع كما تفقد سيادته المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية التابع للوحدة المحلية لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

ووجه بضرورة تيسير الإجراءات للمواطنين والاهتمام بسرعة الإنجاز والدقة في العمل والشفافية طبقا للقانون واللوائح المنظمة وأكد هذه الجولات المستمرة تهدف إلي رفع كفاءة الأداء المستمرة وتحقيق رضا المواطنين ، وأضاف أن التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة احتياجاتهم وتعزيز الثقة يأتي ضمن أولويات العمل حيث يسعي إلي تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجههم بسرعة وفعالية .

قام الدكتور سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بجولة ميدانية لمتابعة تنفيذ تطوير الأكشاك بمنطقة شطا ، تنفيذاً لتوجيهات معالي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ،

قام الدكتور سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، بالجولة رافقه فيها عصمت الأطروش نائب رئيس مجلس المدينة ، بجولة ميدانية اليوم وبحضور إسلام أنور مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، و أمل عبد الفتاح مدير إدارة التخطيط العمراني بمجلس المدينة ، وبمشاركة ريم نوفل رئيس حي ثاني ، لمتابعة بدء تنفيذ مقترح تطوير الأكشاك ضمن خطة تحسين المظهر الحضاري للمنطقة ، وتضمنت الجولة تفقد عدد من المواقع المخصصة للأكشاك والتي تم تصميمها وفق معايير حديثة وتزويدها بالخدمات اللازمة بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة .

