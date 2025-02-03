إيلون ماسك يؤكد قرب إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

قدم الملياردير إيلون ماسك، الذي يقود جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، تحديثا عن هذه الجهود في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين وقال إن العمل جار على إغلاق الوكالة الأمريكية المعنية بالمساعدات الخارجية.

وتحدث ماسك، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن أداء وزارة الكفاءة الحكومية اليوم الاثنين عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يرأسها أيضا، وقال إنهم يعملون على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال ماسك عن الوكالة إنها مؤسسة "لا يمكن إصلاحها"، مضيفا أن الرئيس ترامب يتفق على أنه يتعين إغلاقها.

ونقلت رويترز أمس الأحد عن ثلاثة مصادر القول إن إدارة ترامب عزلت اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في وكالة التنمية مطلع الأسبوع بعد أن حاولا منع ممثلين عن وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى مناطق محظورة من المبنى.

والوكالة الأمريكية للتنمية هي أكبر جهة مانحة منفردة في العالم. وصرفت الولايات المتحدة في السنة المالية 2023 نحو 72 مليار دولار من المساعدات على مجالات واسعة مثل صحة المرأة في مناطق الصراعات وتوفير المياه النظيفة وأمن الطاقة ومكافحة الفساد، وغير ذلك.