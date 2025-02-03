الرئيس الأمريكي يهدد بقطع المساعدات عن جنوب إفريقيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تتوقف عن إرسال المساعدات إلى جنوب إفريقيا بسبب سياساتها في مصادرة الأراضي، ما أدى إلى موجة بيع لعملتها الراند.

وقال ترامب في منشور، على منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social، إن "الولايات المتحدة لن تقبل ذلك، سنتخذ إجراءً"، مضيفاً: "كذلك، سأقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب إفريقيا حتى الانتهاء من التحقيق الكامل في هذا الوضع!".

تأتي تعليقات الرئيس الأمريكي بعد أقل من أسبوعين من توقيع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا على قانون جديد يجعل من السهل على الدولة مصادرة الأراضي، بشرط دفع تعويض عادل.

وكان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، أكبر حزب سياسي في جنوب إفريقيا، سعى لتسهيل مصادرة الدولة الأراضي في إطار الجهود المبذولة لمعالجة "الانحراف العرقي" في أنماط ملكية الأراضي، التي تعود إلى حقبة الحكم الاستعماري وحكم الأقلية البيضاء.

وانخفض الراند الجنوب إفريقي بنسبة 2٪ مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية، كما تأثرت عملات الأسواق الناشئة بقرار ترمب فرض رسوم جمركية على دول مثل الصين والمكسيك.