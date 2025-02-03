بعد غد.. مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

يعقد مجلس الأمن، بعد غد /الأربعاء/، جلسة إحاطة عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ويقدم الإحاطة الممثل الخاص للأمين العام لجنوب السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم، والرئيس المؤقت للجنة المشتركة المعاد تشكيلها للرصد والتقييم اللواء (متقاعد) تشارلز تاي جيتواي، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة المفتوحة مشاورات مغلقة.

وذكر بيان صادر عن مجلس الأمن، أن /الخميس/ المقبل، تنعقد مشاورات نصف سنوية حول مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لآسيا الوسطى، حيث يقدم الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية في وسط آسيا كاها إمنادزه إحاطة.

يذكر أن الصين تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، عن شهر فبراير الجاري.