اليوم.. الحكم على 8 متهمين بقتل نجل عمومتهم في البدرشين

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم على الـ 8 متهمين بقتل نجل عمومتهم بسبب خلافات بينهم على بيع منزل بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.

وكان عزمي، الذي قُتل على يد ابن عم والدته، يعيش مع أسرته في منزل يُقدر ثمنه بمليون جنيه، وطلب الخال الحصول على المنزل بمبلغ زهيد يصل إلى 300 ألف جنيه فقط، وعندما رفض عزمي، أرسل الخال أبناءه للاعتداء على النساء في منزل المجني عليه وضربهن لعدة أيام متتالية.

لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل ازداد سوءًا عندما هددت زوجة ابن الخال بقتل عزمي.

قبل تنفيذ الجريمة، أزال الخال الكاميرات التي كانت مثبتة في الشارع أمام منزل عزمي لضمان عدم وجود أي دليل مرئي على الجريمة.

وبعد دخولهم إلى المنزل، أطلق الخال النار على عزمي وأمر أبناءه باستكمال الاعتداء حتى قُتل أمام أطفاله الخمسة، ولم يتمكن الجيران من التدخل لإنقاذه.

الأطفال الخمسة الذين كانوا شهودًا على مقتل والدهم تعرضوا للاعتداء عندما حاولوا الدفاع عنه.

وذكرت زوجة المجني عليه أن المتهمين لم يكتفوا بقتل زوجها، بل حاولوا أيضًا خطف ابنته الصغرى ذات الثلاث سنوات باستخدام دراجة نارية.

"دول ناس ما يعرفوش جيرة ولا خال ولا رحمة"، كانت كلمات الزوجة وهي تعبر عن مدى القسوة التي واجهتها عائلتها.

ورفضت الزوجة عرضًا ماليًا قدره مليون جنيه من المتهمين كتعويض، وقالت: "أنا مش عاوزة فلوس، أنا عاوزة حق جوزي".

ابنة عزمي الكبرى، التي كانت شاهدة على الحادثة، روت تفاصيل ما حدث قائلة: "أنا وإخواتي شوفنا بابا بيتقتل قدام عينينا، كانوا بيشتموا قدام البيت، وبابا طلع لهم يشوف في إيه، خال بابا ضربه بالبندقية في دماغه، وأنا مسكت في رجل ابن خاله عشان ميضربش بابا تاني، لكنهم كملوا عليه لغاية ما مات".