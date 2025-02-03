هل تعاني من الإرهاق العاطفي بسبب إرضاء الآخرين؟.. إليك الحل

هناك الكثير من المتلازمات التي تصيب الشخص قد تفسر سلوك معين يقوم به او صفات معينة لا يرى لها اي تفسير ويقوم بها دون ان يشعر ويكتشف انها تندرج تحت اعراض متلازمة معينة مصاب بها.

ومن ضمن المتلازمات الغير معروفة ولكنها منتشرة بين الناس هي “متلازمة ويندي” وهي حالة نفسية تصف الأشخاص الذين يميلون بشكل مفرط إلى إرضاء الآخرين على حساب احتياجاتهم الشخصية، حتى لو أدى ذلك إلى إهمال أنفسهم أو الشعور بالإرهاق العاطفي.

وسُميت هذه المتلازمة على اسم شخصية ويندي في قصة “بيتر بان”، التي كانت دائمًا تُظهر اهتمامًا مبالغًا فيه بالآخرين وتضحي براحتها لإسعادهم.

وتبرز “البوابة نيوز” كل ما تريد معرفته عن المتلازمة وفقا لـPsychology today

أسباب متلازمة ويندي:

*الخوف من الرفض أو الفقدان.

*انعدام الثقة بالنفس والشعور بعدم الاستحقاق أو القيمة الذاتية.

*التربية والعوامل الثقافية.

*الشعور بالمسؤولية المفرطة.

*الرغبة في القبول الاجتماعي وتلحصول على مكانة أو قبول داخل مجموعة اجتماعية أو علاقة معينة.



عواقب بسبب متلازمة ويندي:

*الإرهاق النفسي والجسدي.

*فقدان الهوية الشخصية.

*الشعور بالغضب والاستياء.

*ضعف العلاقات.

*انخفاض التقدير الذاتي.



نصائح للتخلص من تلك المتلازمة:

* إدراك المشكلة، والتعرف على المواقف التي تجعل الشخص يضع احتياجات الآخرين فوق احتياجاته.

*تعلم قول لا ويمكن أن يكون رفض الطلبات أحيانًا صعبًا، لكنه ضروري للحفاظ على التوازن العاطفي.

*البدء برفض الأمور الصغيرة يساعد على بناء الثقة بالنفس تدريجيًا.

*التوقف عن السعي للتقدير الخارجي.

*تحديد الأولويات الشخصية.*طلب الدعم.

*تطوير مهارات التواصل.

*تعزيز الثقة بالنفس.

*الوعي بالمشكلة.

*وضع حدود صحية.

*ممارسة الاهتمام بالذات.