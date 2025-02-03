برج القاهرة يتزين بشعار التلفزيون المصري.. والمسلماني يعلن عودة ماسبيرو لسابق عهده

أعلن الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن مهمته الشاقة والشيقة منذ أن تم تشريفه وتكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي مسؤولية الهيئة الوطنية للإعلام هي عودة لماسبيرو، جاء ذلك خلال كلمته بحفل تكريم أبطال مسلسل كوكب الشرق أم كلثوم، الذى أقيم أمس، بمسرح التليفزيون بالدور السابع بالتليفزيون المصري وبالتزامن مع كلمة المسلماني.

وخلال كلمة المسلماني تزين برج القاهرة بعلم ماسبيرو، وأضيئت الأنوار بشكل مبنى الإذاعة والتليفزيون ما أدى لتفاعل كبير من الحضور مع تلك اللحظة الجميلة، وامتلأت القاعة بالتصفيق والزغاريد.

يذكر أن الحفل تضمن أيضًا قرار المسلماني بعودة برنامج "قال الفيلسوف" الذي تقدمه الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، جاء ذلك خلال تكريمها بالحفل تجدر الإشارة إلى أن حفل تكريم أبطال مسلسل كوكب الشرق أم كلثوم، أقيم في الساعة السابعة مساء أمس، بماسبيرو احتفالا بمرور ٢٥ عاما على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري.

وامتلأ مسرح التليفزيون بالدور السابع بالبهجة والسعادة بسبب عودة ماسبيرو، حيث نجح حفل تكريم أبطال مسلسل أم كلثوم على جمع عدد كبير من رواد ماسبيرو، إذاعة وتليفزيون ونجوم وفنانين السينما والتليفزيون المصري، وشخصيات عامه من مشاهير المجتمع.

كما تضمن حفلًا غنائيًا لروائع كوكب الشرق احيته الفنانة ريهام عبد الحكيم. شهد الحفل تكريم أسرة أم كلثوم وتكريم الموسيقيين الذين رافقوا كوكب الشرق ومنهم الفنان فاروق سلامة عازف الأكورديون، والموسيقار الدكتور رضا رجب، والمايسترو عمر فرحات وبمناسبة مرور ٢٥ عام علي إنتاج وإذاعة مسلسل أم كلثوم، تم تكريم نجوم العمل منهم المخرجة أنغام محمد علي، وبطلة المسلسل في مرحلة الطفولة " سهر الصايغ "، والمطربة ريهام عبد الحكيم والتي قامت بغناء أغاني مسلسل أم كلثوم وهي صغيرة، وقامت أيضًا بالتمثيل، وبطلة مسلسل ام كلثوم الفنانة صابرين، والفنانة سميرة عبد العزيز التي قامت بدور والدة أم كلثوم بأحداث المسلسل.

وعقّب الإعلامي أحمد المسلماني بأنه سيعاد إذاعة برنامج "وقال الفيلسوف " والذي تقدمه الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وتم تكريم الفنانة نادية رشاد التي قدمت دور منيرة المهدية، والفنان عبد العزيز مخيون الذي قام بأداء شخصية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بأحداث المسلسل، والفنان كمال أبو رأيه الذي قام بأداء شخصية الشاعر أحمد رامي، والفنان أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية وقدم دور الشرف بالمسلسل، والفنان صبري فواز قدم شخصية الملحن بليغ حمدي وللأسف " لم يحضر ".

كما تم تكريم الفنان محمد أبو داود وقدم دور الموسيقار حسن الحفناوي، والفنانة منال سلامة والفنان أيمن عزب وقدم دور الموسيقار رياض السنباطي، والفنانة ميرنا وليد التي قدمت دور روحية، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، والفنان هاني كمال وجسد دور الموسيقار الحفناوي، والفنانة سامية عبد العزيز، وعماد وليام، وأحمد هلال مدير التصوير، والمخرج المنفذ عصام شعبان، والملحن الكبير الراحل عمار الشريعي والذي قدم الموسيقي التصويرية للمسلسل، وتسلمته الإعلامية ميرفت القصاص.