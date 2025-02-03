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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم طولكرم ومخيمها وسط تعزيزات عسكرية مكثفة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية واقتحمت مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، في إطار انتهاكاتها المستمرة في المنطقة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الأحد، الشاب ياسر محمد بني عودة (38 عامًا) من منزله في بلدة طمون جنوب طوباس، وفق ما أفاد به مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، في الليلة ذاتها، الشاب طه شلش من قرية شقبا غرب رام الله، بعد اقتحامها للقرية وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت. واحتجزت القوات شابين آخرين قبل أن تطلق سراحهما لاحقًا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي سياق الانتهاكات المتواصلة، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قبيا المجاورة غرب رام الله، دون ورود أنباء عن اعتقالات أو مواجهات.

تأتي هذه الحملة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وسط تنديد فلسطيني بانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

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