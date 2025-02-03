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الإثنين 03 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة علي حريق أعلى سطح عقار بمنطقة دار السلام

الحريق
الحريق
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق شب أعلى سطح عقار بمنطقة دار السلام، دون وقوع خسائر بشرية.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران داخل عقار بمنطقة دار السلام.
وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة علي الحريق وإخماده.

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