الاتحاد الأوروبي يتعهد بالرد الحازم على ترامب إذا فرض رسوما جمركية

تعهد الاتحاد الأوروبي بأن يرد بحزم إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على دول الاتحاد، في أحدث علامة على الاستياء من التكتيكات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يتردد صداها على مستوى العالم.

وبحسب وكالة بلومبرج، قال ترامب إنه سيفرض بالتأكيد تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي وستناقش المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء هذا الاحتمال خلال اجتماع وزاري تجاري في وارسو، بعد غد الثلاثاء.

وقال متحدث باسم المفوضية إن الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، ليست على علم في هذه المرحلة بأي تعريفات إضافية مفروضة على منتجات الاتحاد الأوروبي مسلطا الضوء على أن العلاقة التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة كانت الأكبر في العالم وإن استخدام الرسوم الجمركية مؤلم من جميع الأطراف، وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار ترامب فرضها على كندا والمكسيك والصين.

واضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم على أي شريك تجاري يفرض تعريفات جمركية بشكل غير عادل أو تعسفي على سلع الاتحاد الأوروبي.